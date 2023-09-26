26 вересня росія атакувала міжнародний пункт пропуску Україна-Румунія (фото, відео)

26 вересня росія атакувала міжнародний пункт пропуску Україна-Румунія, є руйнування. Про це НСН повідомляє з посиланням на речницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк. Румуни зі своєї території зафіксували на відео обстріл.

За даними ОК “Південь”, у ніч на 26 вересня російські дрони атакували міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією на Одещині «Орлівка-Ісакча». Наразі він не працює. При цьому Гуменюк зазначила, що російські дрони не перетинали територію України.

В нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного, – сказала вона

Речниця також повідомила, що внаслідок атаки постраждали два водії авто

Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування. Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надана медична допомога. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску, – сказала Гуменюк

Сили оборони півдня повідомили, що в міжнародному пункті пропуску здійснюються стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтовано через найближчі пункти пропуску.

Додамо, що мешканці румунського міста Ісакча повіту Тульча стали свідками нової російської атаки дронами на паромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

У мережі з’явилося відео з падінням безпілотника біля румунської території в Орлівці, що зняв свідок, який перебував на українському березі.

На кадрах, офіційно не підтверджених румунською владою, можна почути, як чоловік кричить своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт.

Біжіть, він йде сюди! Ось де він впав, прямо на митницю! – каже він одразу після того, як в районі порту Орлівка розбився дрон.

Відео атаки біля кордону Україна-Румунія

У вівторок вранці берегова охорона в Румунії оголосила, що рух через прикордонний пункт пропуску “Ісакча” закритий через обстріли української території.

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