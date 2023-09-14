У Румунії встановили укриття біля кордону з Україною після падіння уламків дронів (фото)

У Румунії встановили укриття для населення біля кордону з Україною після падіння уламків російських дронів на румунській території.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Румунії, передає НСН.

Бетонні укриття розміщують у селі Плауру повіту Тулча, яке з іншого берега Дунаю розташовується навпроти українського міста Ізмаїл. Роботи розпочали за наказом, який видали ще 7 вересня.

Загалом до роботи залучили близько 50 військовослужбовців і 20 технічних засобів. Міноборони Румунії повідомило про встановлення двох укриттів зі збірних бетонних елементів.

Укриття розміром 9,6 метра в довжину, 2 метри в ширину та 1,5 метра у висоту після завершення робіт будуть передані владі місцевої комуни.

Раніше прем’єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку визнав, що укриття, встановлені в цьому районі, «не дуже привабливі», але йшлося про швидке втручання, оскільки «люди не почували себе в безпеці».

Попри це, прем’єр заявив, що правоохоронці та Міноборони Румунії швидко відреагували на звернення громадян про падіння уламків і небезпеки немає. Він повідомив, що були знайдені фрагменти безпілотника, збитого українською армією. Але в них не було вибухівки чи чого-небудь іншого, що могло б завдати шкоди громадянам.

«Це все випадковість, були якісь залишки безпілотників, які перетинали Дунай, ми не говоримо про напад на Румунію. В усій області [було] оголошено Ro-Alert, телефони працюють, вони мають широке покриття. На нас ніхто не нападає, люди добрі. Заспокоймо населення, бо ми всі сходимо з розуму. Ніхто на нас не нападав і не нападає», сказав Чолаку.

Нагадуємо, у румунському повіті Тулча знайшли нові уламки, ймовірно, російського безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів. Їх виявили після чергової атаки росії на порти в Одеській області в ніч проти 13 вересня.

6 вересня Румунія вперше підтвердила, що виявила уламки дронів, потім фрагменти безпілотників знайшли 9 вересня.

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