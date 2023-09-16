ЗСУ на півдні України знищили три ворожі човни разом з екіпажем. Також ліквідовано спостережний пункт окупантів

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу – це потужний результат Сил оборони, мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено”, – заявила вона.

ЗСУ на півдні України знищили три ворожі човни та спостережний пункт

Також Гуменюк заявила, що окупанти розгорнули інформаційну кампанію проти України щодо обстрілу Нової Каховки Херсонської області.

“Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега, і як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя. Тому що не маючи правильної організації того, що вони запланували, вони здатні бомбити і ті напрямки навіть, де розташовані і їх підрозділи”, – додала речниця.

Обстріл Нової Каховки

Вчора, 15 вересня, російська авіація скинула авіабомбу на житловий квартал у Новій Каховці Херсонської області. Як заявила Гуменюк раніше, окупанти хотіли атакувати Берислав на правому березі Дніпра, але скинули бомбу на окупований лівий берег.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що унаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 12 дістали поранення.

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