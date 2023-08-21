РФ може створити ще одну армію на півдні України – розвідка Британії

РФ може створити ще одну армію на півдні України, повідомляє британська розвідка, передає НСН.

Аналітики зазначають, що Кремль розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Через створення нової армії ЗС РФ можуть здійснити передислокацію повітряно-десантних військ з Херсонської області на Запоріжжя.

У Росії можуть створити нове військове формування — 18-ту загальновійськову армію. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому 21 серпня.

Росія розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Дуже вірогідним є одне нове формування — 18-та загальновійськова армія, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що нове військове формування може бути об’єднанням та посиленням для інших підрозділів РФ, які нині перебувають у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, основним армійським гарнізоном у тимчасово окупованому Криму.

Крім цього, у розвідці вважають, що 18-та загальновійськова армія здебільшого складатиметься з мобілізованого персоналу. Вона зосереджуватиметься на оборонних операціях безпеки на півдні України.

Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках, — припустили в Міноборони Британії

Тут додають, що через створення нового формування може відбутися передислокація повітряно-десантних сил з Херсона на Оріхівський напрямок (Запоріжжя), де тривають запеклі бої.

РФ може створити ще одну армію на півдні України: скрін заяви розвідки британії

Ще новини України: В Україні планують створити військову поліцію – які завдання вона виконуватиме