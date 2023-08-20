Успішна робота ЗСУ у гирлі Дніпра: українські військові знищили три ворожі човни

Протягом минулої доби ЗСУ знищили у гирлі Дніпра три ворожих човни, якими російська війська намагаються перевозити боєприпаси та особовий склад.

Про це розповіла ефірі телемарафону Наталя Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, передає НСН.

Вона наголосила, що українські сили щодня відстежують та знищують ворожі човни, які насправді є цивільними, але їх переобладнали для логістичних цілей.

“Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їх базування. За минулу добу знищили ще три човни. А щодо впевненості росіян, то думаю, що їм вже дійшло, що час вшиватися”, зазначила Гуменюк.

За словами Гуменюк, човнами користуються російські диверсійно-розвідувальні групи.

“Човни майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом “руського воєнного корабля”, одна великокаліберна гармата та 5 одиниць автобронетанкової техніки”, повідомила про наслідки удару за 18 серпня.

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