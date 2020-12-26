Дома ждут двое детей: на Днепропетровщине третью неделю ищут молодую женщину (видео)

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На Днепропетровщине бесследно исчезла мать двоих детей 35-летняя Ольга Осауленко-Синеокая. Ее ищут уже третью неделю не только на территории области, но и всей Украины, сообщает NNS , ссылаясь на Днепровскую панораму. Возможно, вы где-то видели эту женщину или владеете информацией о ней. Полиция и родные просят помощи!

В материале наших коллег сообщается, что В Павлограде 8 декабря без вести пропала 35-летняя Ольга Осауленко-Синеокая. Рано утром она отвела детей в детский сад и школу и исчезла. Последним с ней общался по телефону муж. Потом женщина перестала выходить на связь, и ее телефон выключился.

Пропавшая была одета в теплый спортивный костюм розового цвета, короткую дутую куртку черного цвета и черные угги.

Ее приметы: на вид 30-35 лет, рост около 170 см, длинные, светлые волосы, глаза темные.

Поисками Ольги занимаются также члены Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес». Они сообщили, что с первых дней вместе с волонтерами, военнослужащими, «Муниципальной Стражей», «Национальным корпусом» и полицией активно ищут женщину. На сегодняшний день поиски продолжаются, полиция отрабатывает все возможные версии.

Поисковики со специально обученными собаками отработали почти все заброшенные здания в Павлограде, лесополосы, береговые зоны, заброшенные дачные массивы, сточные канавы, дренажные коллекторы, поля и другие локации. Ежедневно обновляется информация в социальных сетях и расклеиваются листовки с ориентировкой. Но, к сожалению, активные поиски пока результатов не дали.

Если вам известно местонахождение пропавшей Ольги Осауленко-Синеокой, просьба сообщить по телефонам: 099-100-15-20, 066-520-09-70 или 102.

Вот что рассказывает муж Ольги: