На Днепропетровщине разоблачили пророссийских интернет-провокаторов

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На Днепропетровщине СБУ разоблачила сеть администраторов интернет-ресурсов, которые входили в «троллефермы» пророссийских провокаторов. Об этом NikopolNews сообщает, ссылаясь на пресс-службу Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила региональную ячейку Всеукраинской сети "троллей", распространявших через соцсети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов.

Правоохранители дополнительно установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и ОРДЛО, которые ставили перед ними задачу по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам "ДНР " в мае 2014 года.

По данным специалистов в сфере информационной безопасности, использованин «троллей» - жителей населенных пунктов, которые подконтрольны украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию.

Сейчас следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствам, начатыми по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Разоблачение и блокирование противоправной деятельности осуществлялось сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области при координации ГКИБ СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры.

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