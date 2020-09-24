"Интерпайп": "Красные линии на рынке электроэнергии перейдены"

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Компания «Интерпайп» считает, что на рынке э/энергии уже перейдены красные линии и что повышение ночного "прайс кэпа" дестабилизирует рынок. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на отраслевое издание oilpoint.com.ua, опубликовавшее интервью с директором предприятия по экономике и финансам Денисом Морозовым.

В Украине на сегодня самая высокая в Европе цена на электроэнергию, а власти постоянно принимают новые меры для того, чтобы цена росла и дальше. Такое высказал Денис Морозов.

«В Украине на сегодня самая высокая цена на электроэнергию. Это факт, который подтвержден многими исследованиями. Наши партнеры французы говорят, что у них цена на электроэнергию в два раза ниже»,

- сказал он.

По его словам, за последние 4-5 месяцев власти перешли все красные линии и системно вводят новые правила на рынке, которые приводят к росту цены.

«Потребление снижается, а они пытаются сделать все, чтобы оно снижалось и дальше. Это в корне неправильно. В такие времена, как сейчас, многие страны стараются, чтобы цена была ниже, чтобы на экспорт было проще поставить и можно было конкурировать там. У нас же наоборот — цена на электричество стабильно высокая и каждый месяц придумывают что-то новое, чтобы цена росла и дальше»,

- констатировал Д.Морозов.

Как отметил топ-менеджер, во всем мире ночью электроэнергия дешевле. «Нужно стимулировать покупать ночью, поскольку загрузка системы минимальная. Зачем поднимать ночной тариф? Я не понимаю. Ну будем мы днем работать, будет еще больше система разбалансирована. Что дальше?», - подчеркнул он, добавив, что реальная цена на электроэнергию в Украине должна быть в диапазоне 1 гривна 10 копеек — 1 гривна 15 копеек вместо сегодняшних 1 гривны 40 копеек.