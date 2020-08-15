В Днепре масштабный пожар: горят склады с машинным маслом (фото, видео)

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В Днепре 15 августа произошел масштабный пожар. Горят склады с машинным маслом. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Dnepr.info.

Пожар начался еще до обеда, спустя какое-то время его удалось локализовать, а затем огонь разгорелся снова. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Сообщается, что пожар произошел на Старокодатской улице. Загорелось одноэтажное здание, где хранятся поддоны, автомобильные аккумуляторные батареи и емкости с машинным маслом.

Около 12 часов дня сюда неслись пожарные автомобили, был перекрыт проезд от улицы Аэропортовская к Запорожскому шоссе.

Едкий дым тянуло в сторону соседних построек. Людей из расположенных вблизи зданий эвакуировали.

Причины происшествия выясняются. Все детали устанавливаются.

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