На Днепропетровщине у мужчины посреди улицы украли 4 миллиона гривен

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На Днепропетровщине посреди улицы ограбили мужчину. Преступник нанес ему телесные повреждения и отнял 4 миллиона гривен. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный, который ссылается на собственные источники.

Как стало известно NNS , инцидент произошел сегодня, 19 июня, в Днепре на улице Мечникова около 09:48. Когда потерпевший сидел на заднем сидении своего автомобиля Toyota, в машину подсел преступник, ударил 49-летнего пассажира рукояткой пистолета по голове несколько раз. Также злоумышленник брызнул из газового баллончика в водителя машины, который находился за рулем Toyota.

После этого преступник выхватил из колен пострадавшего две спортивные сумки, в которых находилось 4 000 000 гривен. Пострадавший пытался сопротивляться, но нападающий направил пистолет АПС в его сторону и сказал, что будет стрелять если мужчина не отдаст сумки. После совершения разбойного нападения злоумышленник побежал в сторону ул. Староказацкой, и исчез.

Злоумышленник разбил голову пострадавшему - мужчина был весь в крови. На место инцидента прибыла карета скорой помощи. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, но мужчина отказался от госпитализации.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители организовали охрану места инцидента. Сейчас продолжаются поиски злоумышленника.

Приметы нападавшего: невысокого роста, 40-45 лет, одет в черную одежду, похожую на охранную форму, черная кепка, черные кроссовки.

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