На Днепропетровщине родители отказались хоронить 16-летнюю дочь

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Вопиющий случай произошел на Днепропетровщине. Родители отказались хоронить дочь-подростка. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Днепровская панорама, который ссылается на соцсети.

Согласно полученной нами информации, в поселке Мирный на окраине Днепра 16-летняя девочка из неблагополучной семьи умерла от эпилептического приступа. Родители отказались её хоронить, погребение удалось организовать за счет неравнодушных горожан.

Об этом журналистам стало известно из сообщения на странице Ирины Соляник.

«У нас на поселке происходит вопиющая трагедия. Жила 16-летняя больная девочка (эпилепсия) Кириченко Анастасия.

На свою беду и короткую жизнь, она родилась в неблагополучной семье!

Не видя никогда соответствующего лечения и ухода, после очередного эпилептического приступа в одиночестве, девочка погибает, но на этом не заканчивается беда ребенка, горе родители от нее отказываются — нет денег на похороны.

В нашей поликлинике узнав весь этот кошмар переполошились, но пока кроме шока и возмущения ничего не предприняли и вообще не знают что делать.

Я узнав об этой трагедии решила известить общественность и может совместными усилиями решениями сможем помочь этому несчастному ребенку. Давайте не будем равнодушными», – написала землячка умершей девочки.

Позже в комментариях сообщили, что усилиями неравнодушных граждан, девочку удалось похоронить.