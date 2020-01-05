На Днепропетровщине ищут очевидцев ДТП, в котором погибли две женщины и не родившийся ребенок

05 січ. 2020
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Как мы сообщали ранее, на Днепропетровщине 27 декабря 2019 года произошло страшное ДТП, унесшее жизни двух молодых женщин. Как выяснилось, одна из них готовилась вот-вот стать мамой… Родные разыскивают очевидцев смертельной аварии. Об этом сообщает издание «Наше місто».

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Напомним, в 14.45 на дороге между селом Вольное и городом Новомосковск произошла авария с участием автомобиля «Опель» и маршрутного автобуса «Эталон». В ДТП погибли две женщины и не родившийся ребенок. Одна из жертв аварии была на 8-м месяце беременности. Сейчас родные просят помочь восстановить обстоятельства трагедии.

По информации полиции, женщина 1994 г.р., которая управляла легковым автомобилем, выехала на встречную полосу. Машина на полной скорости столкнулась с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту «Казначеевка-Новомосковск».

В салоне автобуса находились 10 человек, они практически не пострадали. Только одну из пассажирок, девочку 2005 г. р., доставили в больницу с легкими травмами. У автобуса повреждена передняя часть.

Автор: Екатерина Андрус

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