Зеленский обвинил в «крысятничестве» депутата от Марганца и Каменского: СМИ

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Во время новогоднего корпоратива, на котором отмечала грядущие праздники нынешняя политическая элита страны, произошел интересный инцидент. Президент Зеленский шутливо, но жестко обратился к депутату Александру Трухину, зашедшему в ВР от Марганца и Каменского под «зеленым флагом».

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на инсайдера.

«Громкий корпоратив партии президента Зеленского «Слуги народа», который прошел в КВЦ «Парковый» запомнился не только обилием украинских звезд. Больше всего запомнилось шутливое, но жесткое обращение президента к одному с депутатов и обвинение его в «крысятничестве»», - пишет «Обозреватель».

Как это было

Нардепы и их помощники отгуляли 20 декабря шикарный корпоратив. Пришли на него и первые лица государства – президент, премьер-министр, министры, и сотрудники Офиса президента. Гости пили дорогой алкоголь, слушали песни Тины Кароль, поздравления Евгения Кошевого и Артема Гагарина.

Но запомнился многим партийный корпоратив завуалированным предупреждением одному из «слуг народа» со стороны президента. Зеленский во время праздничного тоста резко упрекнул председателя бюджетного комитета Рады, нардепа Александра Трухина (Днепропетровская область, округ №40, Каменское, Марганец)

«Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий – крысы, но давайте оставаться людьми», – рассказал журналистам один из участников корпоратива.

«Слуга народа» выделил себе 270 миллионов

Причиной всему скорее всего являются деньги. «Обозреватель» выдвигает такую версию:

Депутат Трухин планировал выделить себе целых 270 миллионов гривен на свой мажоритарный округ в Днепропетровской области.

Традиционно, народные депутаты-мажоритарщики «выбивают» на свои округа субвенции. Это хорошая возможность за бюджетные средства пропиариться у себя на округе, открывая новые дороги, больницы, детские садики.

Также это в украинских реалиях прекрасный способ заработать. Многие народные избранники «выбивают» под эти деньги нужные подряды. То есть, заводят свои компании, которые за деньги из бюджета делают ремонты в больницах, ремонтируют дороги и осуществляют другие работы. Это беспроигрышный вариант, ведь депутат и зарабатывает, и показывает избирателям, что вот он исполняет свои обязанности.

В этом году все было аналогично, но с новыми нюансами. Глава бюджетного комитета в парламенте Трухин решил выделить под себя 345 миллионов гривен. При этом другие депутаты — в десятки раз меньше. Кто-то 10 миллионов, кто-то даже меньше.

Неудивительно, что это вызвало недовольство среди депутатов и руководство «Слуги народа» вмешалось процесс. Всем пообещали равный доступ к этим деньгам, а телеграм-канал «Темный рыцарь» написал о договоренностях, в равной степени передать каждому парламентарию по 10,5 миллионов гривен на его округ.

Но народный депутат Трухин на этом не остановился, решил обойти своих коллег и получил на свой округ… 270 миллионов гривен на 2020 год. Конечно, это возмутило многих, ведь депутат, пользуясь своим положением, просто перехитрил коллег.

Отметим, Александр Трухин — выходец из Каменского. Его избирательный округ номер 40 включает города Каменское (частично), Марганец, Криничанский, Солонянский, Томаковский районы Днепропетровской области. Нардепа связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. До депутатства он был успешным предпринимателем.

Александру Трухину 32 года, он получил высшее экономическое образование в Национальном горном университете, приобрел значительный опыт работы в коммерческом секторе. Последние 7 лет Александр Трухин возглавлял успешное аграрное предприятие.

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Автор: Администратор