Во сколько обойдется украинцам новогодний стол-2020

- 21 груд. 2019
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Как стало известно NikopolNews, в «Институте аграрной экономики» подсчитали стоимость новогоднего стола-2020 для украинской семьи из четырех человек, об этом рассказал академик НААН Юрий Лупенко, сообщает ubr.ua.
Как пишет пресс-служба центра, для оценки взяли новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.
Во сколько обойдутся салаты и на сколько они подорожали за год:
- «Оливье» (3 кг) — 140 грн (+7,9%);
- «Сельдь под шубой» (1,5 кг) — 120,22 грн (+1,6%).
Сколько придется потратить на мясные блюда:
- колбаса «Салями» и копченая подбрюшина (по 0,5 кг) — примерно по 80 грн;
- биток из свинины (0,5 кг) — 82,5 грн;
- филе куриное (1 кг) — 120 грн;
В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,5 грн.
Стоимость овощей на новогоднем столе в среднем составит 181,71 грн:
- картофель (2 кг) — 27,62 грн;
- грибы (1кг) — 49 грн;
- сладкий перец (0,5 кг) — 52,5 грн;
- свежие огурцы (0,5 кг) — 19,67 грн;
- свежие помидоры (1 кг) — 32,92 грн.
Фрукты обойдутся в 93 грн:
- мандарины (2 кг) – 60 грн;
- бананы (1 кг) – 25 грн;
- лимоны (200 гр) – 8 грн.
Сколько заплатят украинцы за алкоголь:
- шампанское «Артемовское» (0,75 л) — 100 грн;
- коньяк «Шабо» 5* (0,5 л) — 160 грн.
Безалкогольные напитки обойдутся в 76,6 грн:
- сок «Садочок» (2 л) — 38,3 грн;
- вода «Моршинская» (1,5 л) — 11,3 грн;
- вода сладкая «Живчик» (2 л) — 27 грн.
Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — 60 грн и пачка сливочного масла (200 г) — 34 грн.
Белый хлеб (1 кг) будет стоить 22,57 грн, а шоколадные конфеты (1кг) обойдутся в среднем в 170 грн.
Итого: стоимость новогоднего стола-2020 для украинской семьи из четырех человек повысится на 5,6% и составит почти 1621 грн.
Если же добавить деликатесы, то стоимость новогоднего стола превысит 2090 грн.
Стоимость деликатесов:
- красная рыба (200 г) — 220 грн;
- красная икра (120 г) — 250 грн.
Автор: Маруся Оффон
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