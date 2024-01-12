Україна і Британія підписали історичний договір безпеки 12 січня (відео)

Україна і Британія підписали історичний договір безпеки, який діятиме до вступу до НАТО. Відео моменту підписання договору оприлюднив президент України Володимир Зеленський, передає НСН.

Велика Британія стала першою країною G7, яка пішла на такий крок.

«Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці» – написав Зеленський

Україна і Британія підписали історичний договір

Якби така домовленість була досягнута в 1991-му війни б не було, – прокоментував президент України

Договір передбачає, зокрема, обмін розвідданими, допомога з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилення оборонно-промислової співпраці.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав до Києва 12 січня, щоб підписати “історичну угоду” з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йшлося в заяві на офіційній сторінці прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака у Twitter.

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський підпишуть історичну Угоду про безпеку між Великою Британією та Україною, ясно даючи зрозуміти, що ми завжди підтримуватимемо захист України та її народу. Велика Британія стане першою країною G7, яка зробила це, – йшлося в заяві

Пакет військової допомоги для України

Велика Британія також оголосила про найбільший пакет оборонної підтримки України з початку війни на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

“Це включає виробництво тисяч військових дронів, що дозволить продовжувати захищати українців і давати відсіч російським загарбникам”, – уточнюють у прес-службі прем’єра

Крім того, Лондон додатково профінансує “зміцнення енергетичної інфраструктури України від подальших атак Росії”, а також виділить додаткові 18 млн фунтів стерлінгів для доставки гуманітарної допомоги на лінію фронту в Україні.

“Від початку цього конфлікту британський народ підтримував Україну. Ця підтримка не ослабне”, – констатують у заяві.

Фінансування навчання англійській мові в Україні

У свою чергу, Україна просуватиме англійську мову в країні для стимулювання економічного зростання та дипломатичних зв’язків.

“Велика Британія допоможе у цьому, надавши додаткове фінансування та ресурси для навчання англійської мови”, – уточнюють у прес-службі.

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