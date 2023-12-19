Британія та Україна підпишуть 10-річну угоду про безпеку — The Telegraph

Британія та Україна підпишуть 10-річну угоду про безпеку. Про це повідомляє The Telegraph, передає НСН.

Найближчим тижнями Велика Британія та Україна планують підписати 10-річний пакт про безпеку, в межах якого Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море.

У документі йтиметься про те, що Британія бере зобов’язання «підтримувати Київ у боротьбі» з рф та надавати військову підтримку українському флоту, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

За інформацією співрозмовників видання, угода також міститиме гарантії безпеки. Зокрема, якщо росія плануватиме новий напад після закінчення цієї війни, то Британія має збільшити поставки озброєння Україні та відновити санкцій проти Кремля.

Також зазначають, що у межах меморандуму Британія зосередиться на зміцненні морського потенціалу України.

Військові лідери Брианії були вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити зі свого традиційного опорного пункту в окупованому Криму, – йдеться у матеріалі

Крім того, зброю, яку британці надаватимуть у межах пакту, спрямовуватимуть на забезпечення більшої оперативної сумісності ЗСУ з силами НАТО, а також продовжиться програма підготовки українських військових.

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