Буває і таке: у Парагваї чиновник підписав угоду з неіснуючою країною. Його звільнили. Про це повідомляє France24, передає НСН.

У Парагваї чиновник із Міністерства сільського господарства підписав угоду про співпрацю з представниками вигаданої країни, за що був звільнений.

Високопоставленого парагвайського чиновника звільнено цього тижня після підписання меморандуму про співпрацю з країною, якої не існує, – йдеться у повідомленні

Фігурантом скандалу став керівник апарату міністра сільського господарства Арнальдо Чаморро. Він повідомив журналістам, що був звільнений з посади після того, як підписав угоду з нібито офіційними особами держави “Сполучені Штати Кайласа”, яку йому презентували як південноамериканську острівну країну. Угода передбачала встановлення міждержавних дипломатичних відносин.

Вони приїхали та висловили бажання допомогти Парагваю. Вони представили декілька проєктів, ми їх вислухали, і все, – сказав Чаморро, визнавши, що його ошукали

Коли все з’ясувалося, чиновника відправили у відставку.

Чаморро сказав, що представники “іноземної делегації” також зустрічалися з міністром Карлосом Хіменесом.

Мотиви вчинку шахраїв невідомі.

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