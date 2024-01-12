Ріші Сунак прибув до Києва з подарунками. Найбільша в історії партія дронів і далекобійні ракети увійдуть у новий пакет допомоги Британії для України вартістю 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Але не тільки це.

Сьогодні, 12 січня, до Києва із робочим візитом прибув прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він оголосить про новий масштабний пакет допомоги для України на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 118,7 млрд грн) в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. Пакет допомоги забезпечить Україну ракетами дальнього радіуса дії, засобами протиповітряної оборони, артилерійськими боєприпасами тощо. Про це повідомляє news.sky, передає НСН.

Зазначається, що близько 200 мільйонів фунтів буде витрачено на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників. Це стане найбільшим постачанням дронів в Україну з будь-якої країни. Очікується, що більшість буде виготовлено у Великобританії.

Пакет також забезпечить Україну ракетами великої дальності, протиповітряною обороною, артилерійськими боєприпасами та допоможе забезпечити безпеку у морі.

«Протягом двох років Україна з великою мужністю боролася, щоб відбити жорстоке вторгнення Росії. Вони все ще борються, непохитні у своїй рішучості захистити свою країну та захистити принципи свободи та демократії. Сполучене Королівство також не похитнеться. Ми будемо з Україною в її найтемніші часи та в кращі часи, які прийдуть. Сьогодні ми йдемо далі — збільшуємо нашу військову допомогу, доставляємо тисячі передових безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй потрібні в довгостроковій перспективі», – сказав Ріші Сунак

Також Ріші Сунак підпише з президентом Володимиром Зеленським Угоду між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю, яка зобов’язує Сполучене Королівство забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Ріші Сунак також зауважив, що Велика Британія вже є одним із найближчих партнерів України, тому що «ми визнаємо, що безпека України є нашою безпекою».

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