«Цього ранку ми дізналися, що Київ атакували ракети»: Норвегія оголосила додаткову допомогу Україні

Норвегія виділяє додаткову допомогу Україні, передає НСН. Це будуть кошти як на озброєння, так і на підтримку економіки.

Цього ранку ми дізналися, що українську столицю атакували російські ракети. Вам потрібна вся можлива підтримка, щоб оборонятися. Норвегія оголошує додаткову допомогу Україні. Президенту Зеленському та його уряду потрібно платити медсестрам, лікарям, вчителям та утримувати свою адміністрацію. Зараз, 2023 року, ми можемо пообіцяти мільярд доларів США. Тобто ми збільшуємо нашу фінансову й гуманітарну допомогу до 800 мільйонів цього року. Ми також збільшимо наше спільне з європейськими партнерами фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для українських Збройних сил, – сказав прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про плани надати Україні додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку для сфери охорони здоров’я та освіти і, крім того, профінансувати нарощування виробництва боєприпасів.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У комюніке уряду зазначають, що Норвегія надасть Україні додаткове обладнання для ППО.

Крім того, ми надамо співфінансування для посилення споможностей оборонної промисловості, аби забезпечити, що Україна буде мати достатньо боєприпасів, щоб захищатися, – зазначив Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що більше половини усієї норвезької допомоги для України у 2023 році становила військова допомога, з акцентом на протиповітряну оборону.

У комюніке уряду нагадують, що в лютому 2023 року парламент Норвегії погодив програму підтримки України Nansen із загальним бюджетом 75 млрд крон (понад 6 млрд євро), розраховану на п’ять років.

13 грудня прем’єр анонсував чотири ключові виплати у рамках цієї програми.

135 млн крон (11 млн євро) нададуть як бюджетну підтримку для забезпечення видатків на освіту, охорону здоров’я та виплату пенсій. Окрім цього, на початку 2024 року буде надано 3 млрд крон (понад 250 млн євро) підтримки на функціонування сфери освіти та охорону здоров’я через фонд URTF під егідою Світового банку.

335 млн крон (28 млн євро) передбачено на подальше посилення протиповітряної оборони.

1 млрд закладають на співфінансування посилення спроможностей оборонної промисловості, щоб для України виробляли більше снарядів та ракет.

Ще 137 млн крон закладають на “зимову” гуманітарну програму ООН для України, що призначена для забезпечення прихистком, базовими речима та їжею людей, які через війну залишились без даху над головою.

Це фінансування буде надане додатково до допомоги, анонсованої раніше протягом 2023 року.

Прем’єр Норвегії наголосив, що агресія Росії проти України є посяганням на колективну безпеку, демократичні права та цінності.

Разом з нашими союзниками і партнерами у Європі та інших частинах світу, Норвегія продовжить підтримувати Україну у боротьбі, в якій вона захищає себе, – зазначив Йонас Гар Стьоре

Додамо, що сьогодні президент України Володимир Зеленький прибув з неоголошеним візитом до Осло.

За участю Володимира Зеленського в Осло відбувся другий саміт Україна – Північна Європа. Про це повідомляють в Офісі Президента України.

У заході також узяли участь: Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Звертаючись до лідерів держав Північної Європи, Володимир Зеленський подякував їм і народам їхніх країн за солідарність з Україною та українцями.

Дякую, що ви відкрили свій дім для наших людей, які були вимушені виїхати з України через війну, особливо для жінок і дітей, – сказав глава держави

Президент України також відзначив збройну підтримку з боку країн Північної Європи, допомогу з протиповітряною обороною.

Ми розуміємо всі виклики, але ми сильні. Зокрема, завдяки вам, вашому об’єднанню навколо України з перших днів повномасштабного російського вторгнення, – наголосив Володимир Зеленський.

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