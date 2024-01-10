Чи готова Британія довго підтримувати Україну, відповів глава МЗС Кемерон, передає НСН.

Кемерон заявив, що Британія готова підтримувати Україну роками — це не предмет суперечок як у США. Він додав, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, а тому партнери Києва мають посилити виробництво озброєнь

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також заявив, що союзникам варто зберігати єдність у допомозі. Про це він сказав під час дебатів у Палаті громад, які транслював канал Sky News.

За його словами, Британія готова допомагати Україні у 2024, 2025 та 2026 роках, оскільки це є викликом для цілого покоління.

Я не хочу вдаватися до цифр щодо снарядів, але складіть ВВП країн коаліції — і ми випереджаємо Росію 25 до 1, тому для нас не повинно бути неможливим стати на достатню індустріальну основу, – сказав дипломат.

Він наголосив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС відвертає увагу від України.

Кемерон заявив, що завдання Лондона — зробити все можливе, аби питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти.

Щоб партнерство та коаліція країн, що підтримують Україну, були сильними, єдиними та цілеспрямованими, наскільки це можливо. На відміну від США та деяких інших країн, це не є предметом суперечок у британській політиці, — резюмував глава відомства

Чи готова Британія довго підтримувати Україну: відео

Чи готова Британія довго підтримувати Україну – відповів глава МЗС Кемерон

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