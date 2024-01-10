Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаПолітика

Чи готова Британія довго підтримувати Україну – відповів глава МЗС Кемерон

Адмін сайту
Чи готова Британія довго підтримувати Україну – відповів глава МЗС Кемерон

Чи готова Британія довго підтримувати Україну, відповів глава МЗС Кемерон, передає НСН.

Кемерон заявив, що Британія готова підтримувати Україну роками — це не предмет суперечок як у США. Він додав, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, а тому партнери Києва мають посилити виробництво озброєнь

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також заявив, що союзникам варто зберігати єдність у допомозі. Про це він сказав під час дебатів у Палаті громад, які транслював канал Sky News.

За його словами, Британія готова допомагати Україні у 2024, 2025 та 2026 роках, оскільки це є викликом для цілого покоління.

Я не хочу вдаватися до цифр щодо снарядів, але складіть ВВП країн коаліції — і ми випереджаємо Росію 25 до 1, тому для нас не повинно бути неможливим стати на достатню індустріальну основу, – сказав дипломат.

Він наголосив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС відвертає увагу від України.

Кемерон заявив, що завдання Лондона — зробити все можливе, аби питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти.

Щоб партнерство та коаліція країн, що підтримують Україну, були сильними, єдиними та цілеспрямованими, наскільки це можливо. На відміну від США та деяких інших країн, це не є предметом суперечок у британській політиці, — резюмував глава відомства

Чи готова Британія довго підтримувати Україну: відео

Чи готова Британія довго підтримувати Україну – відповів глава МЗС КемеронЧи готова Британія довго підтримувати Україну – відповів глава МЗС Кемерон

Ще новини України і світу: Британія та Україна підпишуть 10-річну угоду про безпеку — The Telegraph

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×