США і Британія завдали ударів по хуситах у Ємені: все, що відомо (фото, відео)

США і Британія завдали ударів по хуситах у Ємені пізно увечері у четвер. НСН, посилаючись на низку джерел, розповість все, що відомо про це на даний момент.

США і Британія завдали ударів по хуситах у Ємені

Сполучені Штати і Великобританія завдали ударів по об’єктах у Ємені, пов’язаних із бойовиками-хуситами. Це перші удари по хуситах, відколи ті почали атакувати цивільні судна в Червоному морі наприкінці минулого року.

Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину Ємену, загрожують безпеці судноплавних шляхів у Червоному морі, демонструючи таким чином підтримку палестинського угруповання ХАМАС. Їхні напади завдають збитків міжнародній торгівлі на ключовому маршруті між Європою й Азією, на який традиційно припадало близько 15% світового судноплавства.

У четвер лідер хуситів заявив, що будь-яка атака США на угруповання не залишиться без відповіді.

Раніше бойовики погрожували, що атакуватимуть кораблі, пов’язані з Ізраїлем. Однак, чимало суден, що зазнали нападів, не мають жодного відношення до цієї країни.

Військові США заявили в четвер, що хусити випустили протикорабельну балістичну ракету в Аденській затоці. Це стало вже 27-м подібним актом агресії бойовиків з 19 листопада.

Як повідомлялося, 10 січня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британський есмінець разом з військовими кораблями США відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі.

Що саме атакували США і Британія

Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів з літаків, кораблів та підводних човнів по більш як десяти об’єктах, що належать бойовикам-хуситам у Ємені.

Удари були не символічними, а мали на меті послабити військовий потенціал хуситів і позбавити

хуситів можливості нападати на морські судна, як комерційні, так і військові.

Очевидці повідомили, що цілями атак, зокрема, були військова база, яка прилягає до аеропорту Сани – столиці Ємену, військовий об’єкт поблизу аеропорту Таїз, військово-морська база в Ходейді та військові об’єкти в провінції Хадджа.

Також представник хуситів підтвердив атаки по цілях у столиці Сані, містах Саада і Дхамар, а також у провінції Ходейда, назвавши їх “американо-сіоністсько-британською агресією”.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що спільні удари мали на меті погіршити можливості хуситів, які поставили під загрозу моряків і загрожувати світовій торгівлі.

Відповідь хуситів

Хусити атакували військові кораблі США та Великої Британії в Червоному морі у відповідь на напад західних союзників, заявив високопоставлений член угруповання Хуті Абдул Салам Джахаф.

Хусити заявили, що Сполучені Штати та Велика Британія зіткнуться з серйозними наслідками за “кричущий акт агресії”.

Представник хуситів Хусейн аль-Еззі заявив, що Ємен був об’єктом “масованого агресивного нападу” військових кораблів і винищувачів США та Великобританії.

Наша країна піддалася масованій агресивній атаці з боку американських і британських кораблів, підводних човнів і бойових літаків, і Америці і Британії, безсумнівно, доведеться приготуватися заплатити високу ціну і понести всі жахливі наслідки цієї кричущої агресії, – йдеться у заяві

Спільна заява низки країн

Країни коаліції, що була створена для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, виступили із спільною заявою з приводу удару США та Великої Британії по хуситах. Вони наголосили, що цей удар є законною самообороною.

Зазначається, що уряди Німеччини, Данії, Південної Кореї та Нової Зеландії додали себе до заяви після ударів за участю військових сил США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. У ній наголошується, що удари по військових об’єктах хуситів були завдані відповідно до невід’ємного права держав на індивідуальну та колективну самооборону, відповідно статуту ООН.

«Понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада – це міжнародний виклик. Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів», – сказано у заяві.

Також країни закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони і надалі загрожуватимуть життю людей, світовій економіці та вільному руху товарів на критично важливих водних артеріях регіону.

Крім того метою країн коаліції «лишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі».

Росія скликає термінове засідання Радбезу ООН через удари по Ємену

Росія попросила провести термінове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ударів Великої Британії та США по Ємену. На засіданні також обговорюватиметься ширша ситуація на Близькому Сході.

У зв’язку з ударами по Ємену, які завдали Велика Британія та США, росія запросила провести термінове засідання Ради Безпеки ООН 12 січня. Про це заявило постійне представництві рф при ООН.

Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із завданням США і Великобританією ударів по Ємену, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході, включаючи палестинське питання. Також, за інформацією російської сторони, планується відкритий брифінг у зв’язку з нанесенням США та Великобританією ударів по Ємену.

Що відбувається в Ємені і хто такі хусити: коротко

Хусити – проксі-сили Ірану, які нападають на комерційні судна в Червоному морі. Американські та британські військові кораблі нещодавно відбивали найбільшу атаку хуситів, знищивши кілька ударних безпілотників;

США кілька місяців таємно вмовляли Іран переконати хуситів скоротити атаки, але результату не було;

раніше західні ЗМІ повідомляли, що США готуються до можливої ​​великої війни на Близькому Сході і війна в секторі Газа вийшла далеко за межі кордонів анклаву, хоча джерела кажуть, що Штати намагалися це запобігти.

Тепер США та Британія готуються показати силу: атакувати військові об’єкти хуситів.

Нагадаємо: США збили дві ракети у Червоному морі, які були запущені хуситами – подробиці

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