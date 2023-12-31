США збили дві ракети у Червоному морі, які були запущені хуситами – подробиці

Сполучені Штати у суботу збили дві протикорабельні ракети, націлені єменськими хуситами на контейнеровоз у Червоному морі. Про це повідомляє Центральне командування США у соцмережі Х, передає НСН.

США збили дві ракети у Червоному морі, які були запущені хуситами

У суботу, 30 грудня, контейнеровоз «Maersk Hangzhou» повідомив, що в нього влучили ракети під час проходження через південну частину Червоного моря. Судно під прапором Сінгапура, яке належить та оперується Данією, звернулось по допомогу до двох американських есмінців – «Graveley» та «Labon».

«Під час відповіді (військовий корабель – ред.) США «Graveley» збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені, у бік кораблів», – звітували в Центральному командуванні.

Там додали, що після відбитої атаки контейнеровоз «Maersk Hangzhou» придатний до плавання, постраждалих немає.

Це вже 23-й незаконний напад хуситів на міжнародне судноплавство з 19 листопада, йдеться у дописі.

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