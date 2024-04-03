У російсько-українській війні стався переломний момент 2 квітня – ISW

У російсько-українській війні стався переломний момент 2 квітня. Втім загроза прориву фронту через зменшення кількості західної допомоги залишається досить високою.

Таких висновків дійшли аналітики з Американського інституту вивчення війни, передає НСН.

Нещодавня атака Україною по російській нафтопереробній інфраструктурі в Татарстані, за понад 1200 кілометрів від українського кордону, продемонструвала нову стратегію України щодо ударів у тил РФ і стала переломним моментом у війні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 2 квітня.

Американські аналітики, посилаючись на дані агентства Reuters, зазначають, що удар українського безпілотника по заводу «Танеко» в Татарстані, третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії, завдав шкоди основній установці, яка відповідає за приблизно половину переробки нафти на підприємстві. Reuters, посилаючись на власні джерела, також зазначило, що постійні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

«Удари 2 квітня – це перші українські удари по Татарстану, і відстань цілей від кордонів України є значним переломом у продемонстрованій здатності України завдавати удари на великі відстані в глибокий російський тил. За оцінками ISW, такі українські удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію», – резюмують у звіті

Зазначимо, що удар по НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Про це повідомляв Укрінформ, посилаючись на власні джерела у силових структурах.

Співрозмовник видання уточнив, що потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в п’ятірку найбільших НПЗ РФ.

«Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ», – зазначило джерелло

Інші аспекти російсько-української війни

В ISW оцінили значення підписаного 2 квітня президентом Зеленським закону про зниження призовного віку українських військових з 27 до 25 років. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон ще у травні 2023 року, він набув чинності сьогодні, 3 квітня 2024 року.

Зниження віку під час мобілізації є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках поточних зусиль зі створення стійкого апарату формування збройних сил під час війни. Зниження віку за мобілізацією з 27 до 25 років сприятиме здатності українських військових відновлювати та формувати існуючі підрозділи та створювати нові, – зазначають американські аналітики

Втім, тут додають, що цього замало – Україні потрібно буде озброїти будь-який щойно мобілізований військовий персонал, а тривалі дебати США щодо військової допомоги Україні та затримки допомоги Заходу можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані та створити нові підрозділи.

ISW продовжує констатувати, що матеріальні засоби, надані Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновити та збільшити свою бойову міць.

Поки ж що ситуація на фронті не дуже радує.

Так, 2 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська захопили близько 400 квадратних кілометрів території України за перші три місяці 2024 року.

В ISW ж підтверджують, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року.

Аналітики кажуть, що нестача зброї змушує Україну економити боєприпаси та надавати пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту. При цьому збільшується ризик російського прориву в інших, менш забезпечених секторах, і можлива загальна нестабільність лінії фронт.

Обмеження матеріальних засобів України може призвести до того, що російські сили отримають значний оперативний успіх у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали: Українські дрони завдають більше шкоди Росії, ніж західні санкції – CNN

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