Росія може почати масштабний наступ – у ISW назвали напрямок

Росія може почати масштабний наступ вже навесні або влітку цього року. В американському Інституті вивчення війни назвали вірогідний напрямок. Тут також звернули увагу на нещодавню спробу окупантів здійснити механізований наступ і розповіли про його результати.

Про все це йдеться у свіжому звіті ISW, передає НСН.

Російське командування може зосередити свою прогнозовану наступальну операцію наприкінці весни-влітку 2024 року на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських сил у цьому секторі, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганської осі – під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області, але ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку за один раз через обмеженість власних людських ресурсів та планування.

Відбили першу за довгий час механізовану атаку

У звіті ISW нагадується, що, схоже, українські війська відбили російську механізовану атаку чисельністю в батальйон поблизу Авдіївки Донецької області 30 березня – першу механізовану атаку чисельністю в батальйон з моменту початку російськими військами кампанії із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Масштаб цієї атаки є значним, оскільки російські війська не проводили такого масштабного механізованого штурму з початку російської локальної наступальної операції із захоплення Авдіївки, коли українські війська, за повідомленнями, знищили майже 50 російських танків і понад 100 броньованих машин 19-20 жовтня 2023 року, зазначають аналітики.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських нападів та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року.

«Можливо, українським військам довелося витратити значну кількість матеріальних засобів для захисту від російського наступу під Тоненьким, що підкреслює здатність Росії проводити наступи, які змушують Україну витрачати значну частину своїх і без того обмежених матеріальних і людських резервів на оборону від них. Продемонстрована Україною здатність вміло оборонятися від широкомасштабного російського наступу на особливо критичній ділянці фронту, незважаючи на виклики, які стоять перед Україною, свідчить про те, що українські сили можуть досягти значних успіхів на полі бою», – зазначається у звіті

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