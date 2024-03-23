З якою метою РФ завдає ударів по енергосистемі України – пояснили у ISW

В Інституті вивчення війни пояснили, з якою метою Росія завдає ударів по енергосистемі України

РФ атакує енергетичні об’єкти України, щоб підірвати її оборонно-промисловий потенціал. Також російські війська намагаються використати дефіцит систем ППО у новій спробі зруйнувати енергетичну систему України.

Про це повідомляє НСН з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що РФ завдає ударів по енергосистемі України взимку 2023-2024 років, які були спрямовані переважно на підприємства української оборонно-промислової бази (ОПБ). Натомість російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 2024 року, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергетичну мережу, частково для того, щоб зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ.

“Російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Зокрема для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони”, – йдеться у звіті.

У ISW пояснили, навіщо РФ завдає ударів по енергосистемі України

Інститут вивчення війни нагадав, що впродовж повномасштабного вторгнення російські війська неухильно обстрілювали енергосистему України та знижували генерацію нею електроенергії. Спочатку це сталося після захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року, згодом окупації у лютому 2022 року Каховської гідроелектростанції та подальшого підриву її греблі у червні 2023 року, а тепер – у вигляді пошкодження Дніпровської гідроелектростанції (ДГЕС) у Запоріжжі під час удару 22 березня 2024 року. Атаки вивели ДГЕС з ладу, і її ремонт, ймовірно, займе деякий час.

Крім того, йдеться у звіті ISW, ракетні удари можуть підтримати зусилля Росії на дестабілізацію ситуації в країні, оскільки Кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

“Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що Росія готує інформаційні операції, спрямовані на те, щоб неправдиво представити Україну як країну без влади”, – йдеться у звіті ISW.

Ракетна атака 22 березня

В ніч на п’ятницю, 22 березня, російські військові здійснили масовану ракетну атаку по Україні.

Спочатку агресор атакував ударними безпілотниками південні, центральні та західні області. Після 4:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети атакували 7 областей України.

Для атаки вони використали понад 150 дронів і ракет різних типів. Сили ППО знищили 92 ворожі повітряні цілі.

Зокрема, внаслідок ударів ракет у запоріжжі була пошкоджена дамба Дніпровської гідроелектростанції. У багатьох містах після ударів зникла електроенергія та вода.

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