У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми: як не стати їх жертвою (відео)

У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми під час війни. А також дали поради, як не стати їх жертвою, передає НСН.

Як розповів начальник відділу протидій злочинів у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов, шахрайські схеми оновилися відповідно до нових потреб суспільства. Так, з’явилися методи обману зі здачею житла в оренду, перевезенням людей з гарячих точок, збором коштів для ЗСУ та вивезення за кордон осіб призовного віку.

У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми: відео

«Нікуди не поділося онлайн-шахрайство, яке було й раніше. Мається на увазі з онлайн-магазинами», говорить він.

Попри війну, в Україні знизився рівень шахрайства. Лише зараз він повертається до довоєнної планки.

Євгеній Дороганов наголошує, що нікуди не подівся фішинг. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання в користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів. Зараз найчастіше українців в інтернеті обманюють саме за допомогою фішингу, виманюючи гроші.

У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми: як не стати їх жертвою в інтернеті