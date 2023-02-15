У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми: як не стати їх жертвою (відео)

У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми під час війни. А також дали поради, як не стати їх жертвою, передає НСН.
Як розповів начальник відділу протидій злочинів у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов, шахрайські схеми оновилися відповідно до нових потреб суспільства. Так, з’явилися методи обману зі здачею житла в оренду, перевезенням людей з гарячих точок, збором коштів для ЗСУ та вивезення за кордон осіб призовного віку.
У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми: відео
«Нікуди не поділося онлайн-шахрайство, яке було й раніше. Мається на увазі з онлайн-магазинами», говорить він.
Попри війну, в Україні знизився рівень шахрайства. Лише зараз він повертається до довоєнної планки.
Євгеній Дороганов наголошує, що нікуди не подівся фішинг. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання в користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів. Зараз найчастіше українців в інтернеті обманюють саме за допомогою фішингу, виманюючи гроші.
У Кіберполіції назвали найпоширеніші шахрайські схеми: як не стати їх жертвою в інтернеті
- Ніколи не передавайте свої персональні дані незнайомим особам.
- Якщо вам дзвонять нібито представники банку, передзвоніть на гарячу лінію свого банку та запитайте про ту інформацію, яку вам повідомили. Номер можна знайти на зворотній стороні карти;
- Якщо кажуть про біду з близькими людьми, передзвоніть родичам і переконайтеся самостійно;
- Не клацайте на будь-які посилання, адже серед них можуть бути фішингові;
- Встановіть на свій комп’ютер ліцензійний антивірус, який зможе розпізнавати та блокувати сучасні шахрайські сервіси;
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