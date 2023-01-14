В Україні за час повномасштабної війни з’явилися нові схеми шахрайства. Злочинці обіцяють виплати, збирають гроші нібито на благодійність і прикидаються продавцями.

Про те, як дурять українців, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL, передає НСН.

Шахраї прикидаються благодійниками

Шахраї – соціальні психологи від кримінального світу. Вони тонко відчувають настрої у суспільстві, розповіла на брифінгу речниця Нацполіції Мар’яна Рева. За її оцінками, кількість шахрайських випадків злетіла на 40%. При цьому Рева оперує лише офіційними даними: кількістю заяв до поліції про випадки шахрайства.

“Значно збільшилася кількість шахрайств. На 40% збільшилася кількість шахрайств. Вони дуже тонко відчувають настрої суспільства, вони дуже хитро реалізують свої схеми”, каже Рева.

З початком повномасштабної війни українці активно зайнялися волонтерством: збирають гроші на допомогу армії, постраждалим внаслідок війни, на лікування бійців. Свої збори відкрили і шахраї. Для цього знаходять у соцмережах дані справжніх бійців, хворих дітей, звернення військових, а потім дублюють оголошення, вказуючи дані своїх карток.

Постраждалі українці створили групу у Facebook, де збирають шахрайські оголошення: таких сотні. Зловмисники використовують будь-який привід: нібито збирають гроші на притулок для тварин у Херсоні, “допомагають” врятувати дитину, що вмирає, збирають гроші на реабілітацію для бійців.

На один номер картки при цьому можуть одразу збирати кошти нібито і на притулок, і на бійця, і на дитину. Оголошення розміщують з різних облікових записів у різні групи в соцмережах. Попередньо вже заповнені і давно відкриті акаунти скуповують задешево.

Перед тим, як пожертвувати будь-кому кошти, переконайтеся, що гроші будуть використані за призначенням. На сторінках притулків, родичів тих, хто потребує допомоги, є реквізити для збирання коштів. При цьому, якщо у вас є можливість допомогти ЗСУ, можна використовувати як відкритий рахунок НБУ, великі та добре відомі благодійні фонди, так і допомогти комусь із свого оточення: тим, хто збирає допомогу на техніку чи обмундирування для своїх родичів, колег та їх товаришів по службі.

“Продають” генератори, шкарпетки та здають квартири

Шахрайство з орендою квартир є одним із головних трендів минулого року, розповідає заступник директора “ЕМА” Алеся Данильченко. Величезна кількість українців переїхала до західних областей. Дехто намагався заздалегідь знайти житло і навіть відправляв завдаток. Але коли приїжджали, виявлялося, що їх обдурили.

“Бували випадки, коли люди приїжджали на місце та виявляли, що квартири взагалі не було. Іноді вказували адресу цвинтаря”, розповідає Данильченко.

Шахраї не лише “здають квартири”, а й продають дешеві генератори, теплі шкарпетки, дитячі речі. Все, що користується попитом.

Зазвичай використовують кілька схем. Все зводиться до того, щоб без особистої зустрічі отримати хоча б частину вартості товару.

У той час, як у великих торгових мережах генератори стали дефіцитом, на сайтах з оголошеннями розмістили сотні пропозицій. При чому продавали генератори за ціною, яка на кілька тисяч гривень менша за ринкову. Телефоном продавці називали характеристики обладнання, обіцяли відправити його за допомогою “Нової пошти”. Однак при цьому називали умову – невелика передоплата нібито на рахунок ФОП.

“Виплачують” соцдопомогу

Якщо раніше українцям “роздавали” допомогу через коронавірус, то тепер нібито надають гроші від ООН, благодійних організацій, уряду. Щоб заручитися довірою, заявляють, що гроші роздають через ПриватБанк, за розпорядженням Зеленського, через Дію. Насправді ж зловмисники самі вигадують цитати, створюють фейкові сайти і навіть програми.

Наприклад, як розповідають у Дії, вони регулярно помічають “чат-ботів”, які збирають інформацію про українців від їхнього імені. З роботою одного з таких шахрайських роботів ознайомився і “Обозреватель“. Вони пропонували перейти на сайт, який схожий на урядовий, проте насправді єдиною метою створеного ресурсу – є вкрасти банківські дані.

У Мінцифри повідомили, що жодного чат-бота у Дії немає (працює лише служба підтримки). Там також зазначили, що інформацію про всю можливу допомогу, яку українці можуть отримати від української держави, а також від різних організацій, можна побачити на сайті єДопомога.

У відомстві також пообіцяли створити скаргу до Telegram та чат-бот заблокувати. Скільки українців встигли передати свої банківські дані та втратити кошти з рахунку, невідомо. Правоохоронцям боротися з такими шахраями складно: вони переказують кошти на криптогаманці, замітають сліди, використовують чужі номери телефонів та навіть банківські картки.

Тому варто бути обережними і не надавати дані своїх карток різним підозрілим сайтам чи аккаунтам.

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