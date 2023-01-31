Просять телефон для дзвінка: в Україні вигадали нову шахрайську схему

В Україні зловмисники вигадали нову шахрайську схему. Спочатку вони просять телефон для дзвінка, а потім знімають кошти з банківської картки, передає НСН.

Нещодавно жертвою цієї шахрайської схеми став 63-річний мешканець міста Чернівці. Заявник повідомив співробітникам поліції, що невідомий чоловік попросив зателефонувати за допомогою його телефона. Скориставшись смартфоном чернівчанина, аферист перерахував 9000 гривень через банківську програму на свій рахунок.

Зловмисники вигадали нову шахрайську схему

А 43-річний житель села Дихтинець Вижницького району Чернівецької області розповів поліціянтам, що йому зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. Під час спілкування аферист повідомив про нібито несанкціоновані дії із банківською карткою буковинця та запропонував свою допомогу у зберіганні грошей. Чоловік, нічого не підозрюючи, повідомив необхідні персональні дані та дані банківського рахунку шахраєві. Після чого з його картки зникло 15 тисяч гривень.

За цими фактами співробітники територіальних підрозділів поліції Чернівецької області порушили кримінальні провадження, передбачені частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зараз проходять досудове розслідування.

Як не попасти у нову шахрайську схему

Аби не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, не розголошуйте персональні дані, номер та термін дії банківської картки, PIN-код, CVV-коди, паролі до інтернет-банкінгу, кодове слово та іншу інформацію невідомим особам. Навіть якщо вони називаються співробітниками банку. А також не давайте користуватися своїми гаджетами, на яких налаштовані банківські програми. Якщо ви стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Джерело

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