У росії вигадали новий спосіб, як приховувати провали на фронті – ISW

Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. І в міноборони країни-агресорки вже придумали спосіб, як приховувати провали на фронті від свого населення.

На цьому зробили акцент у свіжому звіті Інституту з вивчення війни, передає НСН.

У ньому зазначили, що міноборони вкотре змінило свою риторику, а також формат щоденних ситуаційних зведень.

Населення “годують” маленькими перемогами, щоб приховати справжню ситуацію на фронті

Вони, зазначають аналітики, можуть наповнювати інформаційний простір незначними заявленими успіхами. Таким чином вдається бодай на трохи відвернути увагу від поразок, яких зазнає російське військо.

Відповідну схему міноборони запровадило 3 січня. Передовсім вирішили подвоїти тривалість своїх попередніх зведень.

Крім того, зосередили увагу на буцімто ударах по українських військових об’єктах. Укладачі звіту зауважили, що часто ці об’єкти не мають жодного оперативного значення. Водночас окупанти замовчують свої безрезультатні наземні атаки.

Перевірити брехню стане складніше

Такі зведення акцентують на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом мети, а не за місцем розташування. Це, до слова, ускладнює географічну орієнтацію для аудиторії. Та й перевірити правдивість таких заяв стає усе складніше.

Джерело: ISW

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