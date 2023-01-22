Українська письменниця Катерина Бабкіна повідомила, що її пограбували шахраї – вночі зняли з картки Монобанк 30 тисяч гривень, в той час її телефон з застосунком був неактивний.

Деталі вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає НСН з посиланням на РБК-УКраїна.

Шахраї зняли з картки Монобанк 30 тисяч гривень

Як повідомляє Катерина Бабкіна, вночі шахраї зняли гроші з її віртуальної карти, яка існує лише у додатку та фізичної такої карти у неї немає. Єдиний нюанс – на карті стояв динамічний код CVV, який можна змінити у будь-який момент. Гроші пішли на Chempion Casino DS.

“Віртуальні карти з динамічним СВВ (дійсний 45 хвилин), телефон заблокований і у мене під подушкою вже кілька годин, я сплю і застосунок неактивний. І через програму відбувається три списання на користь ресурсу Chempion Casino DS, про існування якого я нічого не знаю”, повідомила письменниця.

Катерина одразу ж звернулася до банку. З програми її викинуло і як її попередив менеджер підтримки, що якщо вона знову залогіниться, то банк не гарантує безпеку коштів на інших рахунках.

На додаток, служба підтримки не змогла надати квитанції, а до Кіберполіції із заявою без даних трансакцій не можна звернутися.

Позиція Monobank

Бабкіна опублікувала скріншот повідомлення, яке отримало від служби підтримки банку. Так зазначається, що інформацію вони зможуть надати правоохоронним органам лише за рішенням суду. І кошти повернуть також – за рішенням суду.

Також представники банку відповіли письменниці у коментарях:

“Нам дуже шкода, що сталася ця ситуація. На жаль, деякі сайти можуть робити платежі без введення CVV-коду і не вимагати код підтвердження у вашому додатку. При цьому вони беруть відповідальність на себе за проведення даних платежів і у разі оскарження такі платежі оскаржуються набагато успішніше. Питання було передано колегам, які займаються оскарженням операцій через платіжні системи. Зробимо все, щоб якнайшвидше повернути ваші кошти”.

Пізніше також один із засновників Monobank, Олег Гороховський, написав, щоб гроші клієнту негайно повернули.

зняли з картки