Стартував прийом заявок про збитки від агресії РФ. Як повідомлялося раніше, для України запрацював міжнародний Реєстр збитків. Вже можна заявити про пошкоджене житло.

У Мінреінтеграції надали роз’яснення і розповіли, як українцям подати заявку, передає НСН.

Отже, відсьогодні на сайті Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України (RD4U), оголошено про відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, спричинених російською агресією.

Реєстр збитків є єдиним міжнародним інструментом для фіксації шкоди, завданої внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну. А також – першим компонентом компенсаційного механізму, метою якого є забезпечення репарацій для постраждалих від війни.

Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно понад 40 категорій шкоди.

Зокрема, з 2 квітня 2024 року розпочинається прийом заяв в одній категорії – пошкодження або знищення житлової нерухомості.

З перших днів можливість подання заяв до Реєстру матимуть ті, хто звертався із заявою про пошкоджене чи знищене майно за програмою єВідновлення, зафіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна й отримав Акт огляду від місцевої влади. Але вже за кілька тижнів подати заяву зможе кожен власник зруйнованого житла, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях.

Інші категорії будуть запущені протягом року. Категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заяв, пов’язаних із пошкодженням або руйнуванням об’єктів критичної інфраструктури України, відкриються через кілька місяців.

Подати заяву до Реєстру можна через мобільний застосунок Дія. Докладніше з порядком подачі заяв можна ознайомитися за посиланням

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