2 квітня у Гаазі оголосили про запуск Міжнародного реєстру збитків. Подати заявку можна через додаток «Дія».

Про це пише сайт «Бабель», передає НСН.

У Нідерландах розпочалася конференція «Відновлення справедливості для України». Участь у ній взяли представники 57 країн. Конференцію організували за сприяння Нідерландів та Єврокомісії. Її мета — «забезпечити компенсації жертвам» російського вторгнення в Україну. На ній офіційно запустили роботу Міжнародного реєстру збитків. Через нього постраждалі зможуть подавати інформацію, щоб отримати компенсації за пошкодження власності, яких завдала російська агресія.

Запуск реєстру — це перший важливий крок на шляху до створення повноцінного компенсаційного механізму. Його дані будуть основою для майбутніх репарацій. Реєстр запрацює поетапно. Сьогодні запустили лише категорію, що стосується майнової шкоди. Інші обіцяють запустити пізніше але у 2024 році.

У Гаазі оголосили про запуск Міжнародного реєстру збитків: як подати заявку

Подати заяву про відшкодування в міжнародний Реєстр збитків можна застосунку «Дія». Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій.

На першому етапі можна повідомити про пошкодження чи руйнування:

приватного будинку

квартири

дачного будинку

садового будинку

іншого житлового приміщення

Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Щоб скористатися сервісом, оновіть застосунок.

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