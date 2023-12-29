Наймасованіша повітряна атака: скільки ракет і дронів випустила росія по Україні 29 грудня

Стало відомо, скільки ракет і дронів випустила росія по Україні 29 грудня і скільки вдалося збити нашій ППО. Офіційну інформацію надали у Повітряних Силах, передає НСН.

За даними Повітряних Сил, сьогоднішня атака стала наймаслванішою. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль є загиблі та постраждалі.

Спершу окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракети Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей:

27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Сьогодні росія запускала все, окрім «Калібрів», – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Росіяни використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили», — зазначив Ігнат

Все, що відомо про наслідки атаки з фото і відео, ми зібрали ТУТ.

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