Загибель бійців 128 бригади – ДБР розпочинає службове розслідування

ДБР розслідує загибель бійців 128 бригади і мирних жителів внаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі.

Державне бюро розслідувань почало розслідувати обставини загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та мирних жителів внаслідок обстрілу в Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає НСН.

Відомство ініціювало службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.

«Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР», йдеться в повідомленні.

Слідчі зазначили, що 3 листопада під час ракетного удару ракетою «Іскандер» по селу на Запоріжжі загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також мирні мешканці.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу — недбале ставлення військової службової особи до служби. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

Що відомо про загибель бійців 128 бригади?

Окупанти 3 листопада завдали удару по скупченню військових 128 ОГШБр, коли ті, за даними джерел hromadske у ЗСУ, зібралися для нагородження на честь Дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М».

128 бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару. Там повідомили, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії.

Раніше ми писали, що окупанти оприлюднили відео удару по 128 бригаді.

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