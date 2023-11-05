У соцмережах з’явилося відео удару по 128 бригаді у Запорізькій області. Російські військові спостерігали з безпілотника за рухом українських захисників.

Відео розмістив у себе в Телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко, передає НСН.

Російський безпілотник фіксував місце збору військових в одному місці. Невдовзі туди прилетіла ракета “Іскандер”.

Відео вкотре засвідчує, що прифронтова територія насичена російськими безпілотниками, які оперативно моніторять ситуацію.

Окупанти оприлюднили відео удару по 128 бригаді

Нагадуємо, 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив провести перевірку і висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

“Будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом цієї трагедії”, написав він на своїй сторінці у Facebook.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

“6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння”, зазначив він.

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