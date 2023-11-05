Зеленський в інтерв’ю NBC News спростував заяви про «глухий кут» – що ще сказав президент

Президент України знову поспілкувався з іноземними журналістами. Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News спростував заяви про «глухий кут», розповів про ситуацію на фронті, озвучив потреби України для подальшого контрнаступу і навів аргументи, чому Захід має бути зацікавлений у тому, щоб підтримувати нас.

Заяви Зеленського різко контрастують із висловлюваннями Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, який минулого тижня сказав The Economist, що “глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде”, незважаючи на контрнаступ, розпочатий у червні, – зазначає видання.

Зеленський зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії.

Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по Російській Федерації, — сказав президент

За словами президента, зараз Збройним силам України для прискорення контрнаступу потрібна ППО, щоб позбавити Росію лідерства у небі.

У нас немає достатньо засобів ППО, тому росія контролює небо. Що буде коли у нас буде достатньо ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать уперед, і контрнаступ піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей як м’ясо, як роблять росіяни, — заявив президент в інтерв’ю американським журналістам

Він додав, що Україні особливо потрібні безпілотники, які можуть атакувати та збирати розвідувальні дані. За його словами, країна почала виробництво деяких дронів, але потребує більше.

Без такої допомоги українцям буде важко “зробити крок вперед”, – сказав Зеленський Нам потрібно рятувати нашу країну. Тому один із шляхів — це спільне виробництво ППО. Але протягом цього часу, під час нашого спільного виробництва, наше повідомлення світові, Сполученим Штатам, Європі, Азії: дати нам деякі системи ППО, просто використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати за це період, особливо взимку. Зима – дуже складний період, — сказав Зеленський

Інтерв’ю було опубліковано на сайті вказаного телеканалу, передає НСН.

Що сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News: основні тези

Головне з того, про що говорив президент:

Конгресу США краще зберегти підтримку України на тому рівні, якою вона є зараз, а ще краще – підвищити, тому що зменшення підтримки може призвести до поразки України.

Якщо росія захопить Україну, вона візьметься вже за країни НАТО. Тоді солдатам США доведеться воювати з росіянами напряму, а американці змушені будуть відправляти на війну своїх дітей.

Україна не збирається вести з рф будь-які переговори, умовою яких не буде виведення військ росіян з усіх українських територій.

На фронті немає глухого кута. Українські військові постійно працюють над планами атаки на ворога – щоб швидше просуватися та завдавати рф несподіваних ударів.

Україні потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Тоді контрнаступ значно прискориться, оскільки зараз прифронтове небо контролюють російські терористи.

Головний запит України – врівноважити сили в небі. Для цього потрібні також літаки F-16.

Зеленський готовий протягом 24 хвилин пояснити Трампу, що той не зможе зупинити війну в Україні за 24 години, як він хвалився. Якщо Трамп не прислухається – то це буде означати, що він поплічник путіна та готовий віддати кремлю Україну.

Російські терористи з ймовірністю у 100 відсотків фінансували своїх палестинських колег з ХАМАСу, щоб спровокувати війну на Близькому Сході.

Зеленський готовий «хоч завтра» відвідати Ізраїль з візитом. Але це залежить насамперед від ситуації на полі бою в Україні.

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