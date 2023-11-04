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Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного – що сказав президент

Журналіст
Зеленський відреагував на інтерв'ю Залужного – що сказав президент
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для Economist. Глава держави сказав, що не вважає ситуацію на фронті патовою.

Про це Зеленський сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише «Інтерфакс-Україна», передає НСН.

«Сьогодні люди втомлені, всі втомлюються, і є різні думки. Всі — люди, незалежно від свого статусу. І це зрозуміло. Але це не патова ситуація», заявив президент, коментуючи інтерв’ю Залужного.

Глава держави додав:

«Це не якась новина: росія контролює небо. У наступальних діях ми бережемо наших військових. Коли вони (росіяни — ред.) контролюють небо, ніхто не хоче кидати, немов м’ясо, своїх людей».

За словами Зеленського, щоб побороти це, Україні потрібні винищувачі F-16: «Рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Довгий процес».

Президент нагадав, що торік усі вважали, що Україна в патовій ситуації. Але «декілька військових хитрощів» — і вдалося звільнити майже всю Харківщину та правобережжя Херсонщини, каже він.

«Треба більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії», резюмував Зеленський.

Ще новини України: Як виграти війну з росією: що сказав Залужний The Economist – повний текст про 5 кроків

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