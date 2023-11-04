Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного – що сказав президент

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для Economist. Глава держави сказав, що не вважає ситуацію на фронті патовою.



Про це Зеленський сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише «Інтерфакс-Україна», передає НСН.

«Сьогодні люди втомлені, всі втомлюються, і є різні думки. Всі — люди, незалежно від свого статусу. І це зрозуміло. Але це не патова ситуація», заявив президент, коментуючи інтерв’ю Залужного.

Глава держави додав:

«Це не якась новина: росія контролює небо. У наступальних діях ми бережемо наших військових. Коли вони (росіяни — ред.) контролюють небо, ніхто не хоче кидати, немов м’ясо, своїх людей».

За словами Зеленського, щоб побороти це, Україні потрібні винищувачі F-16: «Рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Довгий процес».

Президент нагадав, що торік усі вважали, що Україна в патовій ситуації. Але «декілька військових хитрощів» — і вдалося звільнити майже всю Харківщину та правобережжя Херсонщини, каже він.

«Треба більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії», резюмував Зеленський.

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