В Україні пропонують продавати деякі товари виключно за безготівковим розрахунком, тобто купувати за готівку їх заборонять, передає НСН.

Наразі вільно можна розраховуватися у торгових мережах як готівкою, так і картками. Звісно за умови, що в магазині є термінал.

Але нещодавно в Офісі президента анонсовано деякі зміни – продаж бензину, сигарет та алкоголю за готівку хочуть заборонити. Такі зміни планують ввести, щоб вивести з тіні ряд доходів та збільшити кількість надходжень до казни.

Це ще й боротьба з контрабандою

Також, на такі дії в Уряді йдуть, щоб зменшити кількість контрабандистів, і звільнити полиці від неякісної продукції, яка інколи може призвести до отруєння та навіть фатального кінця. Також, у зв’язку з цим, абсолютно кожен магазин та навіть найменший кіоск, повинні мати термінал. Це стосується як міст, так і найменших селищ. Коли саме проєкт вступить в дію, та чи відбуватиметься все поступово, чи ні – повідомлять згодом.

Поки що дана ініціатива знаходиться на стадії обговорення та планування.

В магазинах прийматимуть електронні гривні

Ну і до теми готівки та безготівкових розрахунків. Наразі в Національному Банку працюють над створенням власних електронних грошей. Така практика, мовляв, поширена у багатьох цивілізованих країнах.

Електронні гроші матимуть таку ж силу, як і звичайні. Ними планують у майбутньому виплачувати соціальні виплати, та навіть пенсію. Ймовірно, дана ініціатива буде впроваджуватися поступово, щоб людям легше було пристосуватися до оновлень.

Джерело

Українці зможуть оплатити комуналку і податки електронними грошима