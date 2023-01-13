Українці зможуть оплатити комуналку і податки електронними грошима

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє оплатити комуналку і податки електронними грошима.

12 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4366 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо платіжних послуг”.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

За відповідний документ проголосував 231 народний депутат.

“Там багато позитивних новацій для розвитку cashless-розрахунків в Україні, але з найбільш цікавого та інноваційного: легалізуємо електронні гроші та прирівнюємо рахунки електронних гаманців до рахунків банків, можна сплачувати електронними грошима податки. Також буде можливість і комуналку електронними грошами сплатити, якщо ж звичайно буде їх приймати ваш постачальник послуг”, зазначив депутат.

Відповідно до пояснювальної записки, документом передбачається можливість сплати податків і зборів електронними грошима, можливість здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку першої-третьої групи. При цьому вимоги щодо можливості відкриття та ведення рахунків поширюються виключно на клієнтів, які стали на облік у контролюючих органах.

“На час війни обіг електронних грошей обмежений в Україні, так що це вже після нашої перемоги. І не плутайте крипту та електроні гроші. Це зовсім різні речі”, наголосив Железняк.

Оплатити комуналку і податки можна буде електронними грошима