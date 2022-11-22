Чи визнаватиме Європейський союз українські електронні підписи – Мінцифра

В Мінцифрі розповіли, чи визнаватиме Європейський союз українські електронні підписи. Ця послуга дуже важлива для тих громадян, які зараз знаходяться за кордоном. Повідомляє NNS.

йдеться в повідомленні «Мінцифри» у телеграм-каналі. «Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. А європейський е-підпис буде визнаний в Україні»,

Чи будуть визнавати в Європейському союзі українські електронні підписи

Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та бізнесу отримувати деякі послуги або ідентифікувати свою особу значно простіше. Щоб досягти бажаної мети в «Мінцифрі» вже запустили експериментальний проєкт. Він дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.