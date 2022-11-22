Чи визнаватиме Європейський союз українські електронні підписи – Мінцифра

В Мінцифрі розповіли, чи визнаватиме Європейський союз українські електронні підписи. Ця послуга дуже важлива для тих громадян, які зараз знаходяться за кордоном. Повідомляє NNS.
«Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. А європейський е-підпис буде визнаний в Україні», йдеться в повідомленні «Мінцифри» у телеграм-каналі.
Чи будуть визнавати в Європейському союзі українські електронні підписи
Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та бізнесу отримувати деякі послуги або ідентифікувати свою особу значно простіше. Щоб досягти бажаної мети в «Мінцифрі» вже запустили експериментальний проєкт. Він дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.