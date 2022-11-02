З вівторка, 1 листопада, в Україні запровадили електронні рецепти на ліки, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

Це рішення регулюється відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Такі препарати застосовують для лікування психічних та невротичних захворювань, а також як знеболювальне — зокрема при онкозахворюваннях, тяжких травмах чи після інфаркту, передає NNS з посиланням на Суспільне.

Е-рецепт на такі ліки буде дійсним протягом 10 діб.

Електронні рецепти можна буде отримати дистанційно, однак перший візит до лікаря має бути очним. Звичайні рецепти на препарати, що містять наркотичні або психотропні речовини, виписують на бланках суворої звітності, де неможливі виправлення.

«Для пацієнтів покращиться система обслуговування, тому що паперові рецепти, досить часто виписуються з помилками, помарками, з виправленнями. В аптеці їх не приймають і пацієнт вимушений повернутися до лікаря, переписати рецепт, знову їхати в аптеку. З електронним рецептом основна маса таких моментів нівелюється», розповів Суспільному завідувач аптеки Олександр Ломака.

Однак щонайменше до кінця 2022 року працюватимуть як електронні, так і традиційні паперові рецепти, оскільки не всі медзаклади України наразі підключені до ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров’я).

«Окрім відсутності технічної можливості у деяких медзакладах, в Україні йде війна. Тому впроваджується перехідний період, коли можна виписувати і електронний рецепт і паперовий. Можуть бути перебої зі світлом і з доступом до інтернету в тому чи іншому регіоні. Тож змішана система буде діяти щонайменше до кінця року, а далі будемо дивитися по безпековій ситуації в нашій країні», наголосила Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, з 1 серпня антибіотики в Україні почали відпускатися за електронним рецептом, однак перехідний період для цієї категорії ліків також триває.