Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відповідатиме за будівництво водогонів для Нікополя, Марганця, Покрова, Томаківки, Мар’янського і Кривого Рогу, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Про це НСН інформує з посиланням на сторінку Держагентства у фейсбуці.

Агентство планує збудувати 3 ланки водопроводу, який буде здатний пропускати близько 300 тис кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання. Загальна довжина нового водогону становитиме 87 кілометрів.

«Ми плануємо якнайшвидше розпочати будівництво трубопроводу, насосних станцій, розчистити та поглибити водоканал. Наш перший крок – узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій. Далі розпочнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних та геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт», прокоментував Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Новозбудована інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар’янського і Покрова.

Будівництво водогонів — один із компонентів стратегії держави щодо забезпечення питною водою постраждалих міст та сіл.

За словами віцепрем’єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, представники Агентства відновлення, Міністерства довкілля, рятувальники, місцева влада та військові вже працюють на місцях, щоб прискорити початок будівництва.

“Один із наших пріоритетів наразі — швидке забезпечення постраждалих регіонів стабільним водопостачанням. Уже разом із командою Агентства відновлення, Міндовкілля, рятувальниками, військовими, місцевою владою працюємо на місцях, щоб будівництво стартувало якнайшвидше”, заявив Кубраков.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало виділення на вчорашньому засіданні Уряду 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва магістральних водопроводів на півдні України.

Нова інфраструктура допоможе швидко відновити централізоване водопостачання до міст та сіл, де через підрив росіянами Каховської ГЕС виникли проблеми з водою.

Також сьогодні Уряд виділив Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій обласним державним адміністраціям кошти на транспортування питної води до постраждалих населених пунктів цих областей. Йдеться про понад 845 мільйонів гривень.

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