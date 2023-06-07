Нікополь, Марганець і Кривий Ріг будуть з питною водою – уряд виділить гроші на будівництво водогонів

Нікополь, Марганець і Кривий Ріг забезпечать питною водою. Для цього уряд виділить 1,5 млрд грн на будівництво двох нових магістральних водогонів.

6 травня кабмін напрацював нові рішення у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС, передає НСН.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти виділять із Фонду відновлення. Це потрібно, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

Також уряд виділить Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Також кабмін призначив міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків російської атаки на Каховську ГЕС.

«Утворюємо штаб з ліквідації наслідків, куди ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств», розповів Шмигаль.

Що відомо про ситуацію на Каховській ГЕС

Окупанти вночі проти 6 червня підірвали греблю Каховської гідроелектростанції — є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

В «Укргідроенерго» повідомили, що гідроелектростанція не підлягає відновленню — унаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйновано. «Енергоатом» та МАГАТЕ повідомили, що наразі безпосереднього ризику для безпеки ЗАЕС через підрив немає, але на станції обговорюють подальші заходи.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за статями про екоцид та порушення звичаїв війни.

Керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповів, що за приблизними оцінками, внаслідок підриву Каховської ГЕС буде затоплено 35-37 сіл. На відновлення станції знадобиться до мільярда доларів США та 5 років.

Водночас голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду вважає, що через підрив Каховської ГЕС сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях опинилися під загрозою знищення.

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