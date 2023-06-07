Чим підрив Каховської ГЕС може бути вигідний військам РФ – пояснення ISW

В Інституті вивчення війни пояснили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС і чи вплине це на контрнаступ ЗСУ.

ISW наразі не готовий робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС. Однак баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу. Про це йдеться у звіті ISW, передає НСН.

Посилаючись на свій прогноз від жовтня 2022 року, ISW додає, що росіяни були більш зацікавлені у підтоплені нижньої течії Дніпра, навіть попри пошкодження їхніх власних оборонних позицій і сил, ніж українці.

Раніше 21 жовтня 2022 року ISW оцінювало, що Україна не має матеріального інтересу в підриві дамби, і вказувало, що 80 населених пунктів ризикують опинитися в зоні підтоплення.

Аналітики також вважали, що Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складну водну структуру.

ISW зазначає, що російські джерела висловлювали сильну та явну стурбованість щодо можливого перетину Дніпра українськими силами для контратаки на лівому березі Херсонщини.

Відеозаписи від 6 червня та заяви кремлівських військових блогерів свідчать про те, що повінь змила українські позиції на березі Дніпра та змусила українські формування евакуюватися під обстрілом російської артилерії. Однак на ситуацію в цілому це мало впливає, зауважує ISW.

Деякі російські джерела вказували, що пошкодження дамби може загрожувати водопостачанню в окупований Криму, але раніше ISW зазначало, що Крим вижив без води з Дніпра з 2014 по 2022 рік.

В ISW назвали неправдоподібною заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що українські війська нібито здійснили диверсійну атаку на дамбі через поразки у широкомасштабному наступі. Аналітики зауважили, що Україна не починала широкомасштабних наступальних операцій.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу також заявив, що українські війська мають намір направити сили з Херсонського напрямку для підтримки «провальних» наступальних операцій в інші місця і тому зруйнували дамбу, але і це пояснення здається ISW неправдоподібним.

Там пояснили, що обмежені російські сили на лівому березі Дніпра не становлять суттєвої загрози для України.

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