Війна в Україні: весняно-літній період буде дуже складним – про що розповіли у розвідці

Війна в Україні триває, сьогодні рівно рік від початку повномасштабного вторгнення рф в нашу країну. У розвідці попереджають, що період весна-літо буде дуже складним.

Але ЗСУ, сили оборони, всі захисники України готові до будь-яких сценаріїв протягом весняно-літньої кампанії.

Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький на заході з нагоди роковин початку повномасштабної агресії рф проти України, організованому 24 лютого в резиденції Федерального президента ФРН у палаці Бельвю, в Берліні, повідомляє НСН з посиланням на Укрінформ.

«Ситуація залишається дуже складною, адже рф не відмовилася від своїх початкових планів…. Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами», сказав генерал-майор.

Він висловив подяку партнерам, друзям, які допомагають усім, насамперед посилити можливості наших ЗС, сил оборони підготуватися до вирішальних битв у цьому році.

Скібіцький заявив, що оптимістично налаштований на співробітництво в рамках формату «Рамштайн». На сьогодні ми маємо чітку підтримку, чіткі плани, які узгоджують на цій потужній платформі щомісяця. За майже рік (з квітня 2022) цей формат реально виправдав надії – це підтримка понад 50 країн, це потужна коаліція, яка працює в унісон і яка має успіх, сказав заступник глави ГУР.

Він зазначив, що попри окремі маленькі тактичні успіхи росіян, зокрема в районі Бахмута, основна мета кремля – повна окупація Донбасу – за цілий рік так і не досягнута. Українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються.

Повертаючись на рік назад, Скібіцький зазначив, що росія почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але збройні сили рф не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках.

Другим фактором того, що плани кремля не реалізувалися, він назвав те, що на початок агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, брали участь в АТО/ООС, це люди з бойовим досвідом. Тому вони зараз так швидко, за два-три тижні, опановують західну техніку.

Скібіцький заявив, що пишається тим, що військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної агресії, ознаки якої були ще з весни 2021 року: коли почалися масштабні навчання, коли згодом до кордонів стягнули понад 150-тисячне угруповання російських військ, майже 1800 танків, 440 бойових літаків, 530 бойових вертольотів – 92 БТГ з чотирьох військових округів рф, трьох дивізій повітряно-десантних військ тощо.

Генерал-майор нагадав, що очільник ГУР Кирило Буданов ще наприкінці жовтня 2021 року сказав, що війна розпочнеться 15 лютого. Вона не розпочалася в цю дату лише тому, що путін не затвердив план, який йому пропонувало його міноборони та генштаб, зауважив Скібіцький.

«Але українська розвідка знала всю диспозицію, знала, по яких напрямках просуватимуться російські війська», сказав він і згадав про плани, згідно з якими БТГ з території білорусі повинна була зайти в Київ за 12 годин, зайняти оборону та ізолювати столицю від допомоги. Є документи повітряно-десантних військ ворога, які протягом двох-трьох діб повинні були повністю взяти під контроль усі основні будівлі, перехрестя в Києві. «Ми не помилилися ні в чому, хіба що тільки в термінах, за які росія планувала загарбати всю Україну», зауважив Скібіцький.

Заступник глави військової розвідки висловив величезну подяку всьому населенню України.

«В перші дні було стільки інформації про переміщення ворога, що ми не встигали обробляти, всі надсилали повідомлення з мобільних телефонів. Був такий народний супротив, що для наших партнерів і друзів по розвідувальному співтовариству це просто незрозуміло», зауважив розвідник.

Він також зупинився на тому аспекті, що після завершення війни Україну треба буде відновлювати.

«Хто як не німецький народ має досвід відновлення своєї держави, досвід об’єднання», зазначив Скібіцький.

Процеси, які відбуваються у рф, він назвав незворотніми. Припустив, що настане час, коли росія не буде більше в своїх нинішніх кордонах, для цього є ознаки, та зазначив, що для того, щоб російське населення зрозуміло загарбницький характер цієї війни, потрібен час.

Захід у палаці Бельвю (ФРН) став центральним з ушанування українських героїв. У ньому взяли участь усе вище керівництво ФРН і українські гості, зокрема військові та колишні військовополонені; до присутніх звернувся Президент України.

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