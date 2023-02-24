Переговори з Росією: у США назвали умову, за якої це буде можливо

У США озвучили умову, за якої можливі переговори з Росією. Про це сказала заступниця Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає НСН з посиланням на ТСН.

У США готові вести переговори з Росією

У Сполучених Штатах зазначили, що готові до переговорів з Росією. Однак лише на основі “формули миру”.

За словами Нуланд, лише після того, як Росія врахує усі 10 пунктів “миру”, які озвучив президент України Володимир Зеленський, перемовини зможуть відбутися.

“Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звичайно, ми б це підтримали”, заявила заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв’ю російському агентству ТАСС.

Нуланд переконана, що “якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна”.

Нагадуємо, українська “формула миру” складається із 10 пунктів, які президент Зеленський представив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді 2022 року, це:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Справедливість – спецтрибунал та відшкодування збитків, завданих війною

Негайний захист природи

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

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