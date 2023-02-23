У Міноборони назвали 10 основних перемог України за рік повномасштабної війни, яку розв’язала росія на нашій території.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає НСН.

«Стримування триває і понині. Країна пам’ятає про велику ціну, яку український народ сплачує за свободу. Ми дякуємо усім, хто нині тримає стрій», сказала заступниця.

Вона наголосила, що росії не вдалося досягти стратегічного успіху в Україні: ні на морі, ні у повітрі, ні в утриманні захоплених територій.

До річниці повномасштабного вторгнення Маляр назвала 10 основних перемог України:

успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року;

масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово захоплених територіях;

вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року;

знищення російського ракетного крейсера «Москва» у квітні 2022 року;

вигнання російських окупантів з острова Зміїний у червні 2022 року;

знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України в червні та серпні 2022 року;

вигнання окупантів з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року;

вигнання окупантів з Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року;

успішна робота української ППО з жовтня 2022-го по лютий 2023 року;

стримування російського наступу на сході України з грудня 2022-го по лютий 2023 року.

Раніше очільник воєнної розвідки України Кирило Буданов також назвав три головні перемоги та поразки України за повномасштабну війну.

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