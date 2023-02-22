Найбільші перемоги та поразки України у війні – про що розповів Буданов

Головні три найбільші перемоги та поразки України у війні на даний час назвав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Як передає НСН, своїми думками Буданов поділився в інтерв’ю Forbes Україна.
Головний військовий розвідник наголошує, що говорить суб’єктивно. За його словами, перемоги – це відкидання армії РФ з Київського напрямку, дії на Харківському напрямку, а також повернення контролю над Херсоном.
Буданов назвав три найбільші поразки України у війні
“Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. Третя – це буде загальна відповідь. Те, що ми допустили 2014-го тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені”, наголосив Кирило Буданов.
За його словами, вирішальні бої у війні будуть у середині-кінці цієї весни. Вони стануть переламним моментом у війні.
Головний військовий розвідник України наголошує, що в його розумінні після виходу на кордони 1991-го Україні необхідно створити умови для зони безпеки навколо своїх рубежів. Зокрема, має бути демілітаризована зона без озброєнь та з нормальним контролем.
Нагадаємо, раніше Буданов наголошував, що Україна має зробити все, щоб деокупувати Крим до літа 2023 року. Він наголосив, що “Крим нам повернуть” і відкинув ймовірність застосування Путіним ядерної зброї в разі заходження на півострів українських військ.
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