Скільки військових рф воюють проти України – дані розвідки

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, скільки військових рф воюють проти України.

За його даними наразі в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових.

Про це Буданов заявив під час інтерв’ю The Washington Post, передає НСН.

Також, посилаючись на розвіддані, Буданов зазначив, що у росіян залишилося приблизно 9% запасів крилатих ракет “Калібр”.

За прогнозами керівника ГУР, росія планує зосередиться на захопленні Донеччини та Луганщини. Водночас напад з території Білорусі він вважає малоймовірним.

Також, на думку керівника ГУР, президент рф володимир путін не наважиться застосувати ядерну зброю.

“Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до розпаду росії. І вони це дуже добре знають”, наголосив він.

Крім того, Буданов заявив, що варто зробити “все, щоб до літа Крим повернувся додому”.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються в березні. Також очільник ГУР розповів, що подальші атаки відбуватимуться “все глибше і глибше” всередині росії.

Перед тим голова розвідки зазначив, що росія має значний мобілізаційний ресурс, а понад 70% росіян підтримують цю війну.

Буданов заявив, що Путін невиліковно хворий і має двійників – що сказав очільник ГУР