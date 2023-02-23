Навесні росія продовжить наносити ракетні удари по Україні, але кількість атак по об’єктах енергетичної інфраструктури, ймовірно, зменшиться. Проте разом із цим треба готуватися до ударів по інших важливих об’єктах.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

Новими цілями для себе ворог може обрати гідротехнічні споруди або ж українську транспортну інфраструктуру, сказав Ігнат в інтерв’ю NV.

Він пояснив, що рф не вдалося влаштувати в Україні зимовий блекаут, і сам противник це теж бачить. Оскільки цілі окупанти не досягли, вони можуть змінити свою стратегію.

“Щодо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то зрозуміло, українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження. Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим”, каже Ігнат.

У зв’язку з новими можливими загрозами Повітряні сили України мають посилюватися. Наразі там чекають якнайшвидшого повернення наших воїнів із закордонних навчань. Разом із ними в Україну мають прибути засобів ППО та ПРО від партнерів, зокрема ЗРК SAMP/T та Patriot.

“Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами”, зазначив речник командування ПС.

Загалом, за його словами, Україна вже переживала весняний та літній періоди війни 2022-го року, тож є припущення, що нічого не зміниться.

Водночас Ігнат прогнозує, що у “другої армії світу” виникнуть серйозні проблеми з особовим складом. Нових “мобіків” ще треба навчити воювати, а втрат рф продовжує зазнавати щодня. За місяць країна-терорист втрачає так багато своїх військових, що кількість ліквідованих окупантів можна прирівняти до особового складу збройних сил середньої європейської країни.

Інші новини України: